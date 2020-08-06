Facebook та Twitter видалили пост Трампа через розповсюдження неправдивої інформації про COVID-19

За даними NBC News, мова йде про відео з фрагментом інтерв’ю Трампа телеканалу Fox News (інтерв’ю є в статті), під час якого американський лідер заявив, що діти “практично несприйнятливі до COVID-19”.

“Це відео містить неправдиві заяви про те, що група осіб застрахована від COVID-19, що є порушенням нашої політики щодо шкідливої дезінформації про COVID”, — повідомив представник Facebook Енді Стоун.

Twitter також видалив цей відеозапис зі сторінки Трампа в соцмережі, повідомляє телеканал.

Як передає CNN, представник штабу Трампа Кортні Парелло заявила, що в інтерв’ю президент лише “повідомив про той факт, що діти менше наражені на зараження коронавірусом”. Вона також звинуватила Кремнієву долину в упередженому ставленні до Трампа.

Соціальні мережі вже не в перший раз видаляють пости Трампа. Зокрема, в червні Facebook видалив частину рекламних оголошень його політичної кампанії. Приводом послужили підозри в тому, що один з використовуваних в них символів — перевернутий червоний трикутник — пов’язаний з символікою, що використовувалася нацистами. В концтаборах так позначали політичних в’язнів і комуністів.