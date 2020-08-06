Facebook и Twitter удалили пост Трампа из-за распространения неправдивой информации о COVID-19

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Социальная сеть Facebook удалила из аккаунта президента США Дональда Трампа видео, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе. Об этом сообщает телеканал NBC News, пишет УНН.

По данным NBC News, речь идет о видео с фрагментом интервью Трампа телеканалу Fox News (интервью доступно в статье), во время которого американский лидер заявил, что дети “практически невосприимчивы к COVID-19”.

“Это видео содержит ложные заявления о том, что группа лиц застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредоносной дезинформации о COVID”, — сообщил представитель Facebook Энди Стоун.

Twitter также удалил эту видеозапись со страницы Трампа в соцсети, сообщает телеканал.

Как передает CNN, представитель штаба Трампа Кортни Парелла заявила, что в интервью президент только “сообщил о том факте, что дети менее подверженны заражению коронавирусом”. Она также обвинила Кремниевую долину в предвзятом отношении к Трампу.

Социальные сети уже не в первый раз удаляют посты Трампа. В частности, в июне Facebook удалил часть рекламных объявлений его политической кампании. Поводом послужили подозрения в том, что один из используемых в них символов — перевернутый красный треугольник — связан с символикой, использовавшейся нацистами. В концлагерях так обозначали политических заключенных и коммунистов.

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