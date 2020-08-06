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У Флориді затримали трьох підлітків з АК-47 у маєтку Трампа

У Флориді затримали трьох підлітків з АК-47 у маєтку Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. На півдні Флориди трьох підлітків з автоматом Калашникова затримали у маєтку президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Голос Америки".

"Троє підлітків були арештовані поліцейськими на півдні Флориди після того, як в їх рюкзаку було виявлено АК-47 (автомат Калашникова). Троє підлітків проникли на територію маєтку і курортного комплексу Мар-а-Лаго, що належить президенту Дональду Трампу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що троє 15-річних підлітків перелізли через огорожу Мар-а-Лаго, рятуючись від переслідування поліції минулої п'ятниці. Офіцер підійшов до підлітків, коли ті сиділи у машині в декількох кілометрах на північ від курорту Трампа. Після цього молоді люди спробували втекти від поліцейського на своєму автомобілі. Потім вони залишили автомобіль біля Мар-а-Лаго, коли побачили ще один поліцейський автомобіль, і проникли на територію курорту.

"Вони не намагалися увійти в жодну з будівель, вони просто перестрибнули через стіну і спробували сховатися", - сказали у поліції.

Вказується, що у момент інциденту Трампа у маєтку не було.

"Підлітки заперечують, що АК-47 належав їм: за їхніми словами, автомат вони знайшли", - пише видання.

Як повідомлялося раніше в УНН, Facebook та Twitter видалили пост Трампа через розповсюдження неправдивої інформації про COVID-19.

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