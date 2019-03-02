Во Флориде самолет врезался в многоэтажное жилое здание
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Легкомоторный самолет в пятницу врезался в многоэтажное жилищное здание в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида). Как сообщает газета The Miami Herald со ссылкой на представителя пожарно-спасательной службы, в результате происшествия погиб пилот, передает УНН.
Инцидент произошел днем. По данным издания, самолет врезался в здание между 16-м и 17-м этажами. После этого он упал на террасу с бассейном, на которой велись ремонтные работы. Жители дома были эвакуированы.
Личность пилота на данный момент не установлена. Расследованием обстоятельств этого дела занимается Национальный совет по безопасности на транспорте.
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Как сообщал УНН, самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил в ночь на четверг экстренную посадку после того, как пассажиры рейса пожаловались на проблемы с дыханием через посторонний запах на борту.