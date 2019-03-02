Во Флориде самолет врезался в многоэтажное жилое здание

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 23552 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 45601 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120629 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123278 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124618 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122575 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154948 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141286 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145191 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Во Флориде самолет врезался в многоэтажное жилое здание

Во Флориде самолет врезался в многоэтажное жилое здание

Киев  •  УНН

 • 9925 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Легкомоторный самолет в пятницу врезался в многоэтажное жилищное здание в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида). Как сообщает газета The Miami Herald со ссылкой на представителя пожарно-спасательной службы, в результате происшествия погиб пилот, передает УНН.

Инцидент произошел днем. По данным издания, самолет врезался в здание между 16-м и 17-м этажами. После этого он упал на террасу с бассейном, на которой велись ремонтные работы. Жители дома были эвакуированы.

Личность пилота на данный момент не установлена. Расследованием обстоятельств этого дела занимается Национальный совет по безопасности на транспорте.

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Как сообщал УНН, самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил в ночь на четверг экстренную посадку после того, как пассажиры рейса пожаловались на проблемы с дыханием через посторонний запах на борту.

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