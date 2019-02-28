На житловий будинок у Підмосков'ї впав літак, загинули дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Легкомоторний літак впав у Підмосков'ї, загинули дві людини. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на джерело в екстрених службах, передає УНН.
"У районі садового товариства "Відпочинок" у Московській області впав легкомоторний літак, двоє осіб на його борту загинули", - повідомляє видання.
Уточнюється, що при падінні літак зачепив дачний будинок і звалився на його ділянці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США літак екстрено сів через проблеми з диханням у пасажирів
На місці працюють співробітники екстрених служб.
Як повідомляв УНН, в Кенії впав легкомоторний літак, всі пасажири загинули.