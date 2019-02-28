В США самолет экстренно сел из-за проблем с дыханием у пассажиров

По его данным, самолет летел из Чикаго в Сиэтл. Как отмечает телеканал, 12 пассажиров пожаловались на странный запах в салоне и затруднение дыхания.

По информации NBC, источник запаха идентифицировать не удалось.

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“Самолет снят с эксплуатации и ожидает проверки”, — отметил представитель аэропорта Патрик Хоган.

На борту лайнера находились 144 человека, отмечает телеканал.

Как сообщал УНН, ранее в сети появилось видео с места аварии Ми-8 в Красноярском крае.