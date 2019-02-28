В США літак екстрено сів через проблеми з диханням у пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Літак авіакомпанії Alaska Airlines здійснив в ніч на четвер екстрену посадку після того, як пасажири рейсу поскаржилися на проблеми з диханням через стороннього запаху на борту. Про це в четвер повідомив телеканал NBC, передає УНН.
За його даними, літак летів з Чикаго в Сіетл. Як зазначає телеканал, 12 пасажирів поскаржилися на дивний запах в салоні і утруднення дихання.
За інформацією NBC, джерело запаху ідентифікувати не вдалося.
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“Літак знятий з експлуатації і очікує перевірки”, — зазначив представник аеропорту Патрік Хоган.
На борту лайнера знаходилися 144 людини, зазначає телеканал.
Як повідомляв УНН, раніше в мережі з’явилося відео з місця аварії Мі-8 в Красноярському краї.