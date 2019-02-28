В США літак екстрено сів через проблеми з диханням у пасажирів

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Літак авіакомпанії Alaska Airlines здійснив в ніч на четвер екстрену посадку після того, як пасажири рейсу поскаржилися на проблеми з диханням через стороннього запаху на борту. Про це в четвер повідомив телеканал NBC, передає УНН.