На жилой дом в Подмосковье упал самолет, погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Легкомоторный самолет упал в Подмосковье, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, передаёт УНН.
"В районе садового товарищества "Отдых" в Московской области упал легкомоторный самолет, двое человек на его борту погибли", - сообщает издание.
Уточняется, что при падении самолет задел дачный дом и рухнул на его участке.
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На месте работают сотрудники экстренных служб.
Как сообщал УНН, в Кении упал легкомоторный самолет, все пассажиры погибли.