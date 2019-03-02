У Флориді літак врізався в багатоповерхову житлову будівлю

Інцидент стався вдень. За даними видання, літак врізався в будівлю між 16-м і 17-м поверхами. Після цього він впав на терасу з басейном, на якій велися ремонтні роботи. Мешканці будинку були евакуйовані.

Особистість пілота на даний момент не встановлена. Розслідуванням обставин цієї справи займається Національна рада з безпеки на транспорті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На житловий будинок у Підмосков'ї впав літак, загинули дві людини

Як повідомляв УНН, літак авіакомпанії Alaska Airlines здійснив в ніч на четвер екстрену посадку після того, як пасажири рейсу поскаржилися на проблеми з диханням через сторонній запах на борту.