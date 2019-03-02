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У Флориді літак врізався в багатоповерхову житлову будівлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Легкомоторний літак в п'ятницю врізався в багатоповерхове житлове будівля в місті Форт-Лодердейл (штат Флорида). Як повідомляє газета The Miami Herald з посиланням на представника пожежно-рятувальної служби, в результаті події загинув пілот, передає УНН.

Інцидент стався вдень. За даними видання, літак врізався в будівлю між 16-м і 17-м поверхами. Після цього він впав на терасу з басейном, на якій велися ремонтні роботи. Мешканці будинку були евакуйовані.

Особистість пілота на даний момент не встановлена. Розслідуванням обставин цієї справи займається Національна рада з безпеки на транспорті.

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Як повідомляв УНН, літак авіакомпанії Alaska Airlines здійснив в ніч на четвер екстрену посадку після того, як пасажири рейсу поскаржилися на проблеми з диханням через сторонній запах на борту.

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