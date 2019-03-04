В Филиппинах в багаже обнаружили 1500 обмотанных скотчем черепах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Филиппинах правоохранители изъяли более 1500 живых черепах, найденных в аэропорту Манилы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение бюро таможенной службы страны в аэропорту.
"Бюро таможенного контроля международного аэропорта Манила имени Ниноя Акино изъяло 1529 живых экзотических черепах и передало их в отдел мониторинга перемещения диких животных 3 марта 2019 года во 2-м терминале аэропорта", - сообщили филиппинские таможенники.
Отмечено, что 1529 живых черепах (видов и подвидов Звёздчатая черепаха, Угольная черепаха, Шпороносная черепаха, Красноухая пресноводная черепаха) были найдены в оставленном багаже неизвестного пассажира с рейса из Гонконга.
Черепах, найденных в четырех предметах багажа, оценили более чем в 4,5 миллиона песо (более 86 тысяч долларов США).
Полиция считает, что сумки были оставлены после того, как перевозчик узнал о суровом наказании за незаконную перевозку диких животных.
Напомним, в Австралии разошлась пара черепах, которая встречалась почти 100 лет.