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У Філіппінах у багажі виявили 1500 обмотаних скотчем черепах

У Філіппінах у багажі виявили 1500 обмотаних скотчем черепах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У Філіппінах правоохоронці вилучили понад 1500 живих черепах, знайдених в аеропорту Маніли. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення бюро митної служби країни в аеропорту.

"Бюро митного контролю міжнародного аеропорту Маніла імені Ніноя Акіно вилучило 1529 живих екзотичних черепах і передало їх до відділу моніторингу переміщення диких тварин 3 березня 2019 року у 2-му терміналі аеропорту", - повідомили філіппінські митники.

Зазначено, що 1529 живих черепах (видів і підвидів Черепаха зірчаста, Черепаха вугільна, Шпороносна черепаха, Червоновуха прісноводна черепаха) були знайдені у залишеному багажі невідомого пасажира з рейсу з Гонконгу.

Черепах, знайдених у чотирьох предметах багажу, оцінили у понад 4,5 мільйона песо (понад 86 тисяч доларів США).

Поліція вважає, що сумки були залишені після того, як перевізник дізнався про суворе покарання за незаконне перевезення диких тварин.

Нагадаємо, в Австралії розійшлася пара черепах, яка зустрічалася майже 100 років.

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