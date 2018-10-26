В ФБР заявили, что порошок в обнаруженной в Нью-Йорке бомбе не представлял угрозы

“Порошок, обнаруженный в одной из посылок вместе со взрывным устройством, не представляет биологической угрозы”, — сказал он. По его словам, поиски человека или группы людей, отправивших в общей сложности 10 посылок, перехваченных в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а также в штатах Мэриленд, Флорида и Делавэр, “идут по всей стране”. В Нью-Йорке в расследовании участвуют не только агенты ФБР, но и сотрудники полиции и еще около десятка различных ведомств.

“Мы сосредоточили все наши усилия на поисках лиц, несущих ответственность за произошедшее”, — добавил Суини. Он не сообщил, удалось ли в ходе расследования выяснить подробности о личности преступника, в частности, получить образцы ДНК. Суини заверил, что “в лаборатории ФБР работают очень тщательно”.

Сотрудник ФБР заявил, что не намерен разглашать детали расследования. “Сохранение деталей расследования в секрете на данном этапе жизненно важно, чтобы найти виновных, а также использовать собранные улики в ходе судебного процесса”, — сказал он.

Шеф полиции Нью-Йорка Джим О’Нил заверил жителей, что они могут ощущать себя в безопасности. “Жители города могут чувствовать себя в безопасности, в то же время необходимо сохранять бдительность”, — подчеркнул О’Нил. По его словам, все перехваченные посылки направлены для изучения в лабораторию ФБР в Куантико в окрестностях Вашингтона. Он отказался говорить, есть ли указания на то, что взрывные устройства были изготовлены специалистом.

Как сообщал УНН, отправителя самодельных бомб ищут в штатах Нью-Йорк и Флорида.