The Wall Street Journal: відправника саморобних бомб шукають в штатах Нью-Йорк і Флорида

На думку одного зі слідчих, принаймні частина посилок з вибухівкою була відправлена з Флориди. “Складається враження, що більшість з них, якщо не всі, пройшли через пошту”, — зазначив він.

У четвер вранці ФБР підтвердило факт перехоплення трьох нових посилок з вибухівкою, дві з яких були адресовані колишньому віце-президенту США Джозефу Байдену і одна — акторові Роберту Де Ніро.

Нагадуємо, у посилок з саморобними бомбами, які були відправлені мільярдерові Джорджу Соросу, колишньому президенту Бараку Обамі, колишньому державному секретарю Гіларі Клінтон і на телеканал CNN, швидше за все, був один і той же відправник. Про це заявив голова відділення по боротьбі з тероризмом поліції Нью-Йорка Джон Міллер.