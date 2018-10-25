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The Wall Street Journal: відправника саморобних бомб шукають в штатах Нью-Йорк і Флорида

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Пошуки відправника поштою вибухових пристроїв декільком американським політикам активно йдуть в штатах Нью-Йорк і Флорида. Про це повідомила в четвер газета The Wall Street Journal з посиланням на неназваного федерального чиновника, ознайомленого з ходом розслідування, передає УНН.

На думку одного зі слідчих, принаймні частина посилок з вибухівкою була відправлена з Флориди. “Складається враження, що більшість з них, якщо не всі, пройшли через пошту”, — зазначив він.

У четвер вранці ФБР підтвердило факт перехоплення трьох нових посилок з вибухівкою, дві з яких були адресовані колишньому віце-президенту США Джозефу Байдену і одна — акторові Роберту Де Ніро.

Нагадуємо, у посилок з саморобними бомбами, які були відправлені мільярдерові Джорджу Соросу, колишньому президенту Бараку Обамі, колишньому державному секретарю Гіларі Клінтон і на телеканал CNN, швидше за все, був один і той же відправник. Про це заявив голова відділення по боротьбі з тероризмом поліції Нью-Йорка Джон Міллер.

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