The Wall Street Journal: отправителя самодельных бомб ищут в штатах Нью-Йорк и Флорида

По мнению одного из следователей, по крайней мере часть посылок со взрывчаткой была отправлена из Флориды. “Складывается впечатление, что большинство из них, если не все, прошли через почту”, — отметил он.

В четверг утром ФБР подтвердило факт перехвата трех новых посылок со взрывчаткой, две из которых были адресованы бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену и одна — актеру Роберту Де Ниро.

Напоминаем, у посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему президенту Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и телеканалу CNN, скорее всего, был один и тот же отправитель. Об этом заявил глава отделения по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер.