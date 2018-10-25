The Wall Street Journal: отправителя самодельных бомб ищут в штатах Нью-Йорк и Флорида
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Поиски отправителя по почте взрывных устройств нескольким американским политикам активно идут в штатах Нью-Йорк и Флорида. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного федерального чиновника, знакомого с ходом расследования, передает УНН.
По мнению одного из следователей, по крайней мере часть посылок со взрывчаткой была отправлена из Флориды. “Складывается впечатление, что большинство из них, если не все, прошли через почту”, — отметил он.
В четверг утром ФБР подтвердило факт перехвата трех новых посылок со взрывчаткой, две из которых были адресованы бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену и одна — актеру Роберту Де Ниро.
Напоминаем, у посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему президенту Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и телеканалу CNN, скорее всего, был один и тот же отправитель. Об этом заявил глава отделения по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер.