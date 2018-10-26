У ФБР заявили, що порошок у виявленій в Нью-Йорку бомбі не становив загрози

“Порошок, виявлений в одній з посилок разом з вибуховим пристроєм, не представляє біологічної загрози”, — сказав він. За його словами, пошуки людини або групи людей, що відправили в цілому 10 посилок, перехоплених в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі, а також в штатах Меріленд, Флорида і Делавер, “йдуть по всій країні”. У Нью-Йорку в розслідуванні беруть участь не тільки агенти ФБР, але і співробітники поліції і ще близько десятка різних відомств.

“Ми зосередили всі наші зусилля на пошуках осіб, які несуть відповідальність за те, що сталося”, — додав Суіні. Він не повідомив, чи вдалося в ході розслідування з’ясувати подробиці про особу злочинця, зокрема, отримати зразки ДНК. Суіні запевнив, що “в лабораторії ФБР працюють дуже ретельно”.

Співробітник ФБР заявив, що не має наміру розголошувати деталі розслідування. “Збереження деталей розслідування в секреті на даному етапі життєво важливо, щоб знайти винних, а також використовувати зібрані докази в ході судового процесу”, — сказав він.

Шеф поліції Нью-Йорка Джим О’Ніл запевнив жителів, що вони можуть відчувати себе в безпеці. “Жителі міста можуть відчувати себе в безпеці, в той же час необхідно зберігати пильність”, — підкреслив О’Ніл. За його словами, всі перехоплені посилки спрямовані для вивчення в лабораторію ФБР в Куантіко в околицях Вашингтона. Він відмовився говорити, чи є вказівки на те, що вибухові пристрої були виготовлені фахівцем.

Як повідомляв УНН, відправника саморобних бомб шукають в штатах Нью-Йорк і Флорида.