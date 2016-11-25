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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Facebook и LinkedIn через фото распространяется новый вирус

Киев • УНН

 • 9699 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Facebook и LinkedIn через фото распространяется новый вирус, передает УНН со ссылкой на Watcher.

В Facebook и LinkedIn через фото распространяется новый вирус

Исследователи компании Check Point Software обнаружили новый вектор атак ImageGate, который встраивает вредоносные программы в изображение и графические файлы. Таким образом хакеры запускают вредоносный код в социальные сети, например, в Facebook и LinkedIn.

"Поскольку все больше людей сегодня проводят время в социальных сетях, хакеры пытаются это использовать. Киберпреступники понимают, что эти сайты обычно находятся в "белых списках", поэтому постоянно ищут новые способы использовать их в качестве площадок для своих действий", - объясняют в Check Point Software.

Как сообщал УНН, хакеры получили данные о более чем 134 тыс. военных моряков США.

Украинские Национальные Новости

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