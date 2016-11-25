В Facebook и LinkedIn через фото распространяется новый вирус

Исследователи компании Check Point Software обнаружили новый вектор атак ImageGate, который встраивает вредоносные программы в изображение и графические файлы. Таким образом хакеры запускают вредоносный код в социальные сети, например, в Facebook и LinkedIn.

"Поскольку все больше людей сегодня проводят время в социальных сетях, хакеры пытаются это использовать. Киберпреступники понимают, что эти сайты обычно находятся в "белых списках", поэтому постоянно ищут новые способы использовать их в качестве площадок для своих действий", - объясняют в Check Point Software.

Как сообщал УНН, хакеры получили данные о более чем 134 тыс. военных моряков США.