У Facebook та LinkedIn через фото поширюється новий вірус

Дослідники компанії Check Point Software виявили новий вектор атак ImageGate, який вбудовує шкідливі програми в зображення та графічні файли. Таким чином хакери запускають шкідливий код в соціальні мережі, наприклад, в Facebook та LinkedIn.

“Оскільки все більше людей сьогодні проводять час в соціальних мережах, хакери намагаються це використати. Кіберзлочинці розуміють, що ці сайти зазвичай знаходяться в „білих списках“, тому постійно шукають нові способи використати їх в якості майданчиків для своїх дій”, — пояснюють в Check Point Software.

Як повідомляв УНН, хакери дістали дані про більш ніж 134 тис. військових моряків США.