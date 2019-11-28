В двух поселках в Днепропетровской области стабилизировали отопление и водоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В поселках Гвардейское и Черкасское, что в Днепропетровской области, стабилизировали водоснабжение и отопление. Жители военных городков получают воду и отопление круглосуточно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"В Гвардейском и Черкасском в Днепропетровской области стабилизировали водоснабжение и отопление. Сейчас жители военных городков получают воду и отопление круглосуточно", - говорится в сообщении.
Указано, что для стабилизации подачи тепла и воды ремонтники ликвидировали многочисленные порывы на водопроводе.
"Из-за устаревшей системы водоснабжения, которую едва успевают латать коммунальщики, жители Черкасского и Гвардейского имели постоянные перебои воды. В последнем военном городке добавилась еще и проблема с отоплением из-за поломки насоса. Сейчас порывы ликвидированы, ситуация стабилизировалась. На водозаборе устанавливают новый мощный насос, что позволит еще улучшить давление", - отметил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Также отмечается, что системе водоснабжения Черкасского и Гвардейского уже более полувека. За это время ее ни разу капитально не ремонтировали.
"Пока коммунальщики оперативно решают насущные проблемы с устаревшим водопроводом, уже работаем над проектом нового. Его строительство начнется весной 2020-го", - добавил директор департамента ЖКХ Днепропетровской ОГА Андрей Коломоец.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в поселках восстановили почасовую подачу воды.