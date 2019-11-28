У двох селищах на Дніпропетровщині стабілізували опалення та водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У селищах Гвардійське та Черкаське, що на Дніпропетровщині, стабілізували водопостачання та опалення. Мешканці військових містечок отримують воду та опалення цілодобово. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"У Гвардійському та Черкаському на Дніпропетровщині стабілізували водопостачання та опалення. Зараз мешканці військових містечок отримують воду та опалення цілодобово", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що для стабілізації подачі тепла та води ремонтники ліквідували чисельні пориви на водогоні.
"Через застарілу систему водопостачання, яку ледь встигають латати комунальники, жителі Черкаського та Гвардійського мали постійні перебої води. В останньому військовому містечку додалася ще й проблема з опаленням через поломку насосу. Нині пориви ліквідовано, ситуація стабілізувалася. На водозаборі встановлюють новий потужний насос, який дозволить ще покращити тиск", – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Також зазначається, що системі водопостачання Черкаського та Гвардійського вже понад півстоліття. За цей час її жодного разу капітально не ремонтували.
"Доки комунальники оперативно вирішують нагальні проблеми із застарілим водоводом, вже працюємо над проектом нового. Його будівництво розпочнеться навесні 2020-го", – додав директор департаменту ЖКГ Дніпропетровської ОДА Андрій Коломоєць.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у селищах відновили погодинну подачу води.