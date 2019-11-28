У двох селищах на Дніпропетровщині стабілізували опалення та водопостачання

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У селищах Гвардійське та Черкаське, що на Дніпропетровщині, стабілізували водопостачання та опалення. Мешканці військових містечок отримують воду та опалення цілодобово. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.