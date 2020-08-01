В ДТП с автобусом и легковушкой в аннексированном Севастополе пострадали 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Четырнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в аннексированном Россией Севастополе. Об этом пишет российское госинформагентство “ТАСС”, передает УНН.
Издание со ссылкой на контролируемый РФ департамент здравоохранения сообщило, что тяжелых пациентов среди пострадавших нет.
“Пострадали 14 человек, тяжелых нет. По медицинской части все отработали”, — сказал собеседник издания.
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В оккупационному МВД РФ отметили, что водитель автомобиля Mercedes врезался в ехавший впереди автобус. Среди пострадавших, как в автобусе, так и в легковом автомобиле, восемь взрослых и шестеро детей.
Ранее сообщалось про восемь человек, которые стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса в временно окупированном Крыму.