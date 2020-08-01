У ДТП з автобусом та легковиком в анексованому Севастополі постраждали 14 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Чотирнадцять людей постраждали в ДТП за участю автобуса і легкового автомобіля в анексованому Росією Севастополі. Про це пише російське держінформагентство “ТАСС”, передає УНН.
Видання із посиланням на контрольований РФ департамент охорони здоров’я повідомило, що важких пацієнтів серед постраждалих немає.
“Постраждали 14 осіб, важких немає. По медичній частині все відпрацювали”, — сказав співрозмовник видання.
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В окупаційному МВС РФ зазначили, що водій автомобіля Mercedes врізався в їхав попереду автобус. Серед постраждалих, як в автобусі, так і в легковому автомобілі, вісім дорослих і шестеро дітей.
Раніше повідомлялось про вісім людей, які стали жертвами ДТП за участю мікроавтобуса в тимчасово окупованому Криму.