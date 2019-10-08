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В ДТП под Николаевом погибли два человека из руководства полиции области

Киев • УНН

 • 15321 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В ДТП под Наколаевом погибло сразу двое высоких полицейских чина Николаевской области. Погибшим оказались заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко, а также начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области Владимир Иличко. Об этом сообщает пресс-службу Нацполиции, передает УНН.

В ДТП под Николаевом погибли два человека из руководства полиции области

“В результате трагической ДТП погибли заместитель начальника ГУНП — начальник криминальной полиции полковник полиции Сергей Сидоренко и и.о. начальника УПН подполковник полиции Владимир Иличко. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших полицейских, всем, кто любил и уважал их. У Владимира Иличка остались жена и 13-летний сын. Скорбим вместе с вами. Склоняем головы перед их светлой памятью”, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, Сергей Сидоренко на автомобиле “Toyota Camry” с херсонскими номерами выехал из Херсона в Николаев. Примерно в 5-6 километрах от села Шевченково он столкнулся с внедорожником, который ехал во встречном направлении. После столкновения оба автомобиля вылетели на обочину, в результате двое пассажиров “Тойоты” погибли на месте.

Напомним, в Житомире “ЗИЛ” сбил несовершеннолетнего девушку, с места происшествия его госпитализировали в больницу.

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