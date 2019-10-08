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У Житомирі неповнолітня дівчина потрапила під колеса "ЗІЛу"

Київ • УНН

 • 10570 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Житомирі "ЗІЛ" збив неповнолітню дівчину, з місця події її госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Житомирській області.

У Житомирі неповнолітня дівчина потрапила під колеса "ЗІЛу"

"Попередньо встановлено, що 29-річний водій вантажівки "ЗІЛ", житель Пулинського району, рухаючись проспектом Миру у напрямку вулиці Козацької, здійснив наїзд на 17-річну дівчину, яка у той момент перетинала проїжджу частину дороги. У результаті ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження, з якими її було госпіталізовано до травматологічного відділення обласної дитячої лікарні", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські оглянули місце події, вилучили записи з камер відеоспостереження та опитали очевидців інциденту.

Попередня правова кваліфікація - стаття 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Нині триває подальше встановлення всіх причин та обставин події.

Нагадаємо, на Миколаївщині водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, внаслідок чого отримав поранення восьмимісячний хлопчик.

Українські Національні Новини

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