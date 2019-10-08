В Житомире несовершеннолетняя девушка попала под колеса "ЗИЛа"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Житомире "ЗИЛ" сбил несовершеннолетнюю девушку, с места происшествия ее госпитализировали в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.
"Предварительно установлено, что 29-летний водитель грузовика "ЗИЛ", житель Пулинского района, двигаясь по проспекту Мира в направлении улицы Казацкой, совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая в тот момент пересекала проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с которыми она была госпитализирована в травматологическое отделение областной детской больницы", - говорится в сообщении.
Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев инцидента.
Предварительная правовая квалификация - статья 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Сейчас идет дальнейшее установление всех причин и обстоятельств происшествия.
Напомним, в Николаевской области водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего получил ранения восьмимесячный мальчик.