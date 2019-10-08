У ДТП під Миколаєвом загинули двоє осіб з керівництва поліції області
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У ДТП під Миколаєвом загинуло відразу двоє високих поліцейських чину Миколаївській області. Загиблим виявилися заступник начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко, а також начальник управління протидії наркозлочинності ГУНП в Миколаївській області Володимир Ілічко. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає УНН.
“В результаті трагічної ДТП загинули заступник начальника ГУНП — начальник кримінальної поліції полковник поліції Сергій Сидоренко та т.в.о. начальника УПН підполковник поліції Володимир Ілічко. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблих поліцейських, всім, хто любив і поважав їх. У Володимира Ілічка залишилися дружина і 13-річний син. Сумуємо разом з вами. Схиляємо голови перед їхньою світлою пам’яттю”, — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, Сергій Сидоренко на автомобілі “Toyota Camry” з херсонськими номерами виїхав з Херсона до Миколаєва. Приблизно в 5-6 кілометрах від села Шевченкове він зіткнувся з позашляховиком, що їхав у зустрічному напрямку. Після зіткнення обидва автомобілі вилетіли на узбіччя, в результаті двоє пасажирів “Тойоти” загинули на місці.
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