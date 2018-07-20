При ДТП в Хмельницкой области погибла семья
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки произошло в Хмельницкой области. В результате погибли три человека, еще один - травмирован. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции в области, передает УНН.
"В Хмельницком районе на въезде в село Прибугское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля IVECO и легкового автомобиля Volkswagen Golf, в результате которого погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмирован", - говорится в сообщении.
Как предварительно стало известно, 36-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком.
"Сам водитель Volkswagen, его 35-летняя жена и 4-летняя дочь погибли на месте происшествия. Еще одна 12-летняя девочка, которая была пассажиркой этого же транспортного средства, госпитализирована в больницу. Водителя и двух пассажиров грузовика медики осмотрели на месте происшествия. Никто из них не госпитализовувався", - отметили в полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, в результате ДТП, которое произошло сегодня в Житомирской области, на трассе Киев - Чоп, погибли 10 человек и еще 10 травмированы.