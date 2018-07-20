У ДТП на Хмельниччині загинула родина
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та легковика сталася у Хмельницькій області. У результаті загинули троє людей, ще одна - травмована. Про це повідомили у секторі комунікації поліції в області, передає УНН.
"У Хмельницькому районі на в'їзді у село Прибузьке сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля IVECO та легкового автомобіля Volkswagen Golf, в результаті якої загинула родина з трьох осіб та ще одна дитина травмована", - йдеться в повідомленні.
Як попередньо стало відомо, 36-річний водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з вантажівкою.
"Сам водій Volkswagen, його 35-річна дружина та 4-річна донька загинули на місці події. Ще одна 12-річна дівчинка, яка була пасажиркою цього ж транспортного засобу, госпіталізована до лікарні. Водія та двох пасажирів вантажівки медики оглянули на місці події. Наразі ніхто з них не госпіталізовувався", - зазначили в поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини та обставини ДТП.
Нагадаємо, у результаті ДТП, яка сталася сьогодні у Житомирській області, на трасі Київ - Чоп, загинули 10 людей та ще 10 травмовані.