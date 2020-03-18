В ГПСУ отреагировали на информацию о запрете для украинцев вылета в Германию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Государственная пограничная служба Украины, реагируя на информацию о том, что ряд людей не выпустили в Германию, отметила, что согласно решению правительства, пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского воздушного сообщения. Об этом говорится в сообщении пресс-службу ГПСУ, передает УНН.
"В социальных медиа появилась информация, что Государственная пограничная служба Украины не выпускает людей, которые хотят вылететь рейсом в Германию. Добавим, что сегодня несколько десятков граждан Украины прибыли в один из терминалов столичного аэропорта с намерением улететь из Украины. Однако пункт пропуска закрыт по решению правительства", - отметили пограничники.
В ГПСУ отметили, что согласно распоряжению КМУ, от 00:00 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского воздушного сообщения.
Исключение может составлять только осуществление перевозок лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.
"В настоящее время в авиационных пунктах пропуска Государственная пограничная служба Украины готова и осуществляет оформление на въезд в нашу страну граждан из эвакуационных рейсов, которые формируются МИДом и Мининфраструктуры", - говорится в сообщении.
Напомним, по прошедшие сутки, 25,8 тысячи украинцев вернулись в Украину из-за границы.