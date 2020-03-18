В ГПСУ отреагировали на информацию о запрете для украинцев вылета в Германию

КИЕВ. 18 марта. УНН. Государственная пограничная служба Украины, реагируя на информацию о том, что ряд людей не выпустили в Германию, отметила, что согласно решению правительства, пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского воздушного сообщения. Об этом говорится в сообщении пресс-службу ГПСУ, передает УНН.