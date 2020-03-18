У ДПСУ відреагували на інформацію про заборону для українців вильоту до Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Державна прикордонна служба України, реагуючи на інформацію про те, що низку людей не випустили до Німеччини, наголосила, що відповідно до рішення уряду, пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського повітряного сполучення. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ, передає УНН.
"У соціальних медіа з’явилася інформація, що Державна прикордонна служба України не випускає людей, які хочуть вилетіти рейсом до Німеччини. Додамо, що сьогодні декілька десятків громадян України прибули в один з терміналів столичного аеропорту з наміром відлетіти з України. Однак пункт пропуску закритий згідно з рішенням уряду", - зазначили прикордонники.
У ДПСУ наголосили, що відповідно до розпорядження КМУ, від 00:00 17 березня до 3 квітня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського повітряного сполучення.
Виняток може становити тільки здійснення перевезень осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, а також представників дипломатичних установ та гуманітарних місій.
"В даний час в авіаційних пунктах пропуску Державна прикордонна служба України готова і здійснює оформлення на в’їзд в нашу державу громадян з евакуаційних рейсів, які формуються МЗС та Мінінфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за добу, що минула, 25,8 тисячі українців повернулися в Україну з-за кордону.