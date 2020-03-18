У ДПСУ відреагували на інформацію про заборону для українців вильоту до Німеччини

КИЇВ. 18 березня. УНН. Державна прикордонна служба України, реагуючи на інформацію про те, що низку людей не випустили до Німеччини, наголосила, що відповідно до рішення уряду, пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського повітряного сполучення. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ, передає УНН.