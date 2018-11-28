В Дортмунде установили самую большую в мире рождественскую елку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В немецком Дортмунде установили самую большую на планете рождественскую елку высотой 45 метров, передает УНН со ссылкой на DW.
Монтаж елки, которую называют самой высокой на планете, длился четыре недели. Дерево высотой 45 метров не срубили в лесу, а смонтировали с 1700 небольших елок, которые специально вырастили в лесных хозяйствах. Украсили всю конструкцию 48 тысячами праздничных фонариков.
По сравнению с дортмундской рождественская ялика в столице Германии Берлине кажется совсем маленьким. Однако это живое дерево высотой 24 метра.
Всего с началом праздничного сезона по всей Германии открыли почти три тысячи рождественских ярмарок, на каждом из которых рядом с сувенирными лотками, каруселями и вертепом установили и свою местную елку.
Как сообщал УНН, в Украине монтаж главной елки на Софийской площади начнется 24 ноября, ее высота составит 25 метров.