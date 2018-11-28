У Дортмунді встановили найбільшу у світі різдвяну ялинку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У німецькому Дортмунді встановили найбільшу на планеті різдвяну ялинку висотою 45 метрів, передає УНН з посиланням на DW.
Монтаж ялинки, яку називають найвищою на планеті, тривав чотири тижні. Дерево заввишки 45 метрів не зрубали в лісі, а змонтували з 1700 невеликих ялинок, які спеціально виростили в лісових господарствах. Прикрасили усю конструкцію 48 тисячами святкових ліхтариків.
Порівняно із дортмундською різдвяна ялика в столиці Німеччини Берліні здається майже тендітною. Однак це живе дерево заввишки 24 метри.
Загалом із початком святкового сезону по всій Німеччині відкрили майже три тисячі різдвяних ярмарків, на кожному з яких поруч з сувенірними ятками, каруселями та вертепом встановили і свою місцеву ялинку.
Як повідомляв УНН, в Україні монтаж головної ялинки на Софійській площі розпочнеться 24 листопада, її висота становитиме 25 метрів.