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У Дортмунді встановили найбільшу у світі різдвяну ялинку

У Дортмунді встановили найбільшу у світі різдвяну ялинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У німецькому Дортмунді встановили найбільшу на планеті різдвяну ялинку висотою 45 метрів, передає УНН з посиланням на DW.

Монтаж ялинки, яку називають найвищою на планеті, тривав чотири тижні. Дерево заввишки 45 метрів не зрубали в лісі, а змонтували з 1700 невеликих ялинок, які спеціально виростили в лісових господарствах. Прикрасили усю конструкцію 48 тисячами святкових ліхтариків.

Порівняно із дортмундською різдвяна ялика в столиці Німеччини Берліні здається майже тендітною. Однак це живе дерево заввишки 24 метри.

Загалом із початком святкового сезону по всій Німеччині відкрили майже три тисячі різдвяних ярмарків, на кожному з яких поруч з сувенірними ятками, каруселями та вертепом встановили і свою місцеву ялинку.

Як повідомляв УНН, в Україні монтаж головної ялинки на Софійській площі розпочнеться 24 листопада, її висота становитиме 25 метрів.

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