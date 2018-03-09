В Донецке в результате взрыва гранаты погибли два человека - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате взрыва гранаты, который произошел в Донецке. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель администрации Кировского района Донецка, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"В результате взрыва гранаты два человека погибли, шесть пострадали", - сказал представитель администрации Кировского района.
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Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военный.