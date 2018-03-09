У Донецьку внаслідок вибуху гранати загинули двоє людей - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Двоє людей загинули, ще шестеро постраждали внаслідок вибуху гранати, який стався в Донецьку. Про це повідомив в п'ятницю журналістам представник адміністрації Кіровського району Донецька, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
"В результаті вибуху гранати двоє людей загинули, шість постраждали", - сказав представник адміністрації Кіровського району.
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Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні проведення АТО загинув один український військовий.