В Донецкой ОВА рассказали о количестве жителей в Соледаре
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. По состоянию на 10 января в Соледаре проживает чуть более 500 человек. В частности, это пожилые люди. Они живут в подвалах и укрытиях, поскольку в городе больше нет уцелевших построек.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального марафона "Единые новости", передает УНН.
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"В настоящее время в Соледаре находятся 523 человека. Некоторые из них решили уехать сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий. Пока не будет возможности безопасно заехать и уехать из города, эвакуацию не будут проводить", – сказал Кириленко.
Он напомнил, что до наступления "горячей фазы" боев за город все желающие могли эвакуироваться из Соледара. Власти снабжали их транспортом.
Напомним
Вечером 10 января представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны работают на максимальное истощение российских войск у Соледара на Бахмутском направлении, чтобы даже минимальные успехи врага стали его поражением.