В Донецкой ОВА рассказали о количестве жителей в Соледаре

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"В настоящее время в Соледаре находятся 523 человека. Некоторые из них решили уехать сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий. Пока не будет возможности безопасно заехать и уехать из города, эвакуацию не будут проводить", – сказал Кириленко.

Он напомнил, что до наступления "горячей фазы" боев за город все желающие могли эвакуироваться из Соледара. Власти снабжали их транспортом.

Напомним

Вечером 10 января представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны работают на максимальное истощение российских войск у Соледара на Бахмутском направлении, чтобы даже минимальные успехи врага стали его поражением.