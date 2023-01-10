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У Донецькій ОВА розповіли про кількість жителів у Соледарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Станом на 10 січня у Соледарі проживає чуть більше ніж 500 людей. Зокрема це літні люди. Вони живуть у підвалах та в укриттях, оскільки в місті більше немає уцілілих будівель.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного марафону "Єдині новини", передає УНН.

У Донецькій ОВА розповіли про кількість жителів у Соледарі

Цитата

"Наразі у Соледарі перебувають 523 особи. Деякі з них вирішили поїхати зараз, але це неможливо через інтенсивні бойові дії. Поки не буде можливості безпечно заїхати та виїхати з міста, евакуацію не проводитимуть", – сказав Кириленко.

Він нагадав, що до настання "найгарячішої фази" боїв за місто всі охочі могли евакуюватися з Соледара. Влада забезпечувала їх транспортом.

Нагадаємо

Ввечері 10 січня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Сили оборони працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.

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