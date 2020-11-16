В Донецкой области на улице нашли травмированного подростка: мальчик умер в больнице

"Работники Мирноградского отделения полиции установили, что во время выгула собаки местный житель заметил вблизи недостроя парня, который лежал на земле. Мужчина вызвал скорую помощь, однако телесные повреждения оказались не совместимыми с жизнью и в больнице пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по этому факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Харькове на улице Амурская нашли мертвой 45-летнюю женщину.