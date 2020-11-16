В Донецкой области на улице нашли травмированного подростка: мальчик умер в больнице

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20676 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 47013 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 106039 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85411 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112176 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90196 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97847 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102653 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101420 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101280 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Донецкой области на улице нашли травмированного подростка: мальчик умер в больнице

В Донецкой области на улице нашли травмированного подростка: мальчик умер в больнице

Киев  •  УНН

 • 15851 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Донецкой области 14-летнего подростка с многочисленными травмами обнаружил на улице прохожий. Парня госпитализировали, однако в больнице он умер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

"Работники Мирноградского отделения полиции установили, что во время выгула собаки местный житель заметил вблизи недостроя парня, который лежал на земле. Мужчина вызвал скорую помощь, однако телесные повреждения оказались не совместимыми с жизнью и в больнице пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по этому факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Харькове на улице Амурская нашли мертвой 45-летнюю женщину.

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