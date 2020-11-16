У Донецькій області на вулиці знайшли травмованого підлітка: хлопець помер у лікарні

“Працівники Мирноградського відділення поліції встановили, що під час вигулу собаки місцевий житель помітив поблизу недобудови хлопця, який лежав на землі. Чоловік викликав швидку допомогу, однак тілесні ушкодження виявилися не сумісними з життям і в лікарні потерпілий помер”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.

Нагадаємо, у Харкові на вулиці Амурська знайшли мертвою 45-річну жінку.