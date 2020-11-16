Посеред вулиці у Харкові знайшли труп жінки

“Повідомлення про виявлення тіла жінки по вулиці Амурській надійшло до поліції 15 листопада близько 18:00. Загиблою виявилася 45-річна мешканка міста. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Тіло громадянки направлено до моргу для встановлення причини смерті”, - заявили правоохоронці.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У поліції зазначили, що наразі встановлюються усі обставини загибелі жінки.

Нагадаємо, що через смерть чоловіка у ресторані у Харкові відкрите кримінальне провадження за статтею умисне вбивство.



