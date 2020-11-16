Посеред вулиці у Харкові знайшли труп жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Харкові на вулиці Амурська знайшли мертвою 45-річну жінку. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківщини, передає УНН.
“Повідомлення про виявлення тіла жінки по вулиці Амурській надійшло до поліції 15 листопада близько 18:00. Загиблою виявилася 45-річна мешканка міста. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Тіло громадянки направлено до моргу для встановлення причини смерті”, - заявили правоохоронці.
За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У поліції зазначили, що наразі встановлюються усі обставини загибелі жінки.
Нагадаємо, що через смерть чоловіка у ресторані у Харкові відкрите кримінальне провадження за статтею умисне вбивство.