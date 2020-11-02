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Вбивство чоловіка у харківському ресторані: відкрите кримінальне провадження

Вбивство чоловіка у харківському ресторані: відкрите кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Через смерть чоловіка у ресторані у Харкові відкрите кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

“Тіло чоловіка в одному з ресторанів по вулиці Ярослава Мудрого виявлено 1 листопада близько 5:50. За адресою виїжджали керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу, використовувалася пересувна криміналістична лабораторія, застосовувався службовий собака. На місці події на другому поверсі ресторану правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поряд з померлим знаходилася зброя - спеціальний засіб для відстрілу гумових куль, зареєстрований на даного чоловіка. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 37-річний харків‘янин”, - йдеться у повідомленні.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника Київського відділу поліції Михайла Цапа, попередньо встановлено, що між загиблим і компанією чоловіків виникла сварка. 37-річний харків’янин у ресторані відкрив стрільбу з свого пістолету по відвідувачам. Між ним та кількома чоловіками виникла бійка.

“В ході конфлікту загиблий отримав два колото-різані поранення правого і лівого стегна та від крововтрати помер на місці”, - сказав Михайло Цап.

Зазначається, що на цей час вживаються заходи щодо встановлення очевидців та свідків події, також затримання особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

“Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк до 15 років”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у Харкові з’ясовують обставини смерті чоловіка в ресторані.

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