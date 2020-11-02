Убийство мужчины в харьковском ресторане: открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Из-за смерти мужчины в ресторане в Харькове открыто уголовное производство по статье умышленное убийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Тело мужчины в одном из ресторанов на улице Ярослава Мудрого обнаружено 1 ноября около 5:50. По адресу выезжали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела, использовалась передвижная криминалистическая лаборатория, применялась служебная собака. На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с умершим находилось оружие - специальное средство для отстрела резиновых пуль, зарегистрировано на данного человека. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин", - говорится в сообщении.
По словам временно исполняющего обязанности заместителя начальника Киевского отдела полиции Михаила Цапа, предварительно установлено, что между погибшим и компанией мужчин возникла ссора. 37-летний харьковчанин в ресторане открыл стрельбу из своего пистолета по посетителям. Между ним и несколькими мужчинами возникла драка.
"В ходе конфликта погибший получил два колото-резаных ранения правого и левого бедра и от кровопотери скончался на месте", - сказал Михаил Цап.
Отмечается, что в настоящее время принимаются меры по установлению очевидцев и свидетелей происшествия, также задержания лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления.
"Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - указано в сообщении.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в Харькове выясняют обстоятельства смерти мужчины в ресторане.