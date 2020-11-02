У Харкові з’ясовують обставини смерті чоловіка в ресторані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Харкові з’ясовують обставини смерті 37-річного чоловіка в розважальному закладі, його особа встановлена. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Харківській області, передає УНН.
“Тіло чоловіка в одному з ресторанів по вулиці Ярослава Мудрого виявлено 1 листопада близько 5:50”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці події на другому поверсі ресторану правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.
“Поряд з померлим знаходилася зброя. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 37-річний харків‘янин. Наразі проводиться огляд місця події, опитуються свідки. Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про її кваліфікацію за Кримінальним кодексом України”, — повідомили в поліції.
Як повідомляв УНН, у Харкові ексохоронець нардепа влаштував стрілянину в ресторані, його забили до смерті.