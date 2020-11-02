В Харькове выясняют обстоятельства смерти мужчины в ресторане
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Харькове выясняют обстоятельства смерти 37-летнего мужчины в развлекательном заведении, его личность установлена. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
“Тело мужчины в одном из ресторанов на улице Ярослава Мудрого выявлено 1 ноября около 5:50”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.
“Наряду с умершим находилось оружие. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины”, — сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, в Харькове экс-охранник нардепа устроил стрельбу в ресторане, его забили до смерти.