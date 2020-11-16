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Посреди улицы в Харькове нашли труп женщины

Посреди улицы в Харькове нашли труп женщины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Харькове на улице Амурская нашли мертвой 45-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.

"Сообщение об обнаружении тела женщины по улице Амурской поступило в полицию 15 ноября около 18:00. Погибшей оказалась 45-летняя жительница города. На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Тело гражданки направлено в морг для установления причины смерти", - заявили правоохранители.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что устанавливаются все обстоятельства гибели женщины.

Напомним, что из-за смерти мужчины в ресторане в Харькове открытое уголовное производство по статье умышленное убийство.

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