Посреди улицы в Харькове нашли труп женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Харькове на улице Амурская нашли мертвой 45-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.
"Сообщение об обнаружении тела женщины по улице Амурской поступило в полицию 15 ноября около 18:00. Погибшей оказалась 45-летняя жительница города. На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Тело гражданки направлено в морг для установления причины смерти", - заявили правоохранители.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В полиции отметили, что устанавливаются все обстоятельства гибели женщины.
Напомним, что из-за смерти мужчины в ресторане в Харькове открытое уголовное производство по статье умышленное убийство.