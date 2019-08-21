В Донецкой области маленький ребенок выпал из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Донецкой области девочка возрастом 1,8 лет, играя, выпала из окна со второго этаж. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Инцидент произошел в городе Дружковка.
По данным полиции, ребенок играл сам в комнате с открытым окном без присмотра взрослых. В это время мать готовила еду на кухне. Как заявила мать ребенка, девочка подставила к окну стул и упала вместе с москитной сеткой.
"Пострадавшую госпитализировали с повреждениями головы и тела. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное", - прокомментировали в ведомстве.
Полицейские проверяют обстоятельства, при которых произошло травмирование. Предварительная правовая квалификация события - ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).
Напомним, мужчина выпал из окна многоэтажки в Николаевской области.