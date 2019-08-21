У Донецькій області маленька дитина випала з вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Донецькій області дівчинка віком 1,8 років, граючись, випала з вікна з другого поверх. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
Інцидент стався у місті Дружківка.
За даними поліції, дитина гралася сама в кімнаті з відкритим вікном без нагляду дорослих. У цей час матір готувала їжу на кухні. Як заявила матір дитини, дівчинка підставила до вікна стілець та впала разом з москітною сіткою.
"Постраждалу госпіталізували з ушкодженнями голови і тіла. Наразі стан дитини задовільний", - прокоментували у відомстві.
Поліцейські перевіряють обставини, за яких відбулося травмування. Попередня правова кваліфікація події – ст. 166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).
Нагадаємо, чоловік випав з вікна багатоповерхівки на Миколаївщині.