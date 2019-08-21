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У Донецькій області маленька дитина випала з вікна

У Донецькій області маленька дитина випала з вікна

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Донецькій області дівчинка віком 1,8 років, граючись, випала з вікна з другого поверх. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

Інцидент стався у місті Дружківка.

За даними поліції, дитина гралася сама в кімнаті з відкритим вікном без нагляду дорослих. У цей час матір готувала їжу на кухні. Як заявила матір дитини, дівчинка підставила до вікна стілець та впала разом з москітною сіткою.

"Постраждалу госпіталізували з ушкодженнями голови і тіла. Наразі стан дитини задовільний", - прокоментували у відомстві.

Поліцейські перевіряють обставини, за яких відбулося травмування. Попередня правова кваліфікація події – ст. 166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

Нагадаємо, чоловік випав з вікна багатоповерхівки на Миколаївщині.

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