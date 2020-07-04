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В Днепропетровской области загорелась свалка бытовых отходов

В Днепропетровской области загорелась свалка бытовых отходов

Киев  •  УНН

 • 20916 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. В городе Желтые Воды, Днепропетровская область, на территории свалки бытовых отходов произошел пожар, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС Днепропетровской области.

“4 июля в 11:10 ... поступило сообщение о пожаре на территории свалки бытовых отходов, который находится на улице Объездной в городе Желтые Воды”, — говорится в сообщении.

Прибыв на место, спасатели установили, что на открытой территории горит мусор на площади 150 кв.м.

Пожар локализован в 12:44 и ликвидирован в 14:10.

К тушению пожара привлечены 8 человек и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, возле пункта пропуска на границе с Венгрией произошел пожар.

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