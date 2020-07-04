В Днепропетровской области загорелась свалка бытовых отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В городе Желтые Воды, Днепропетровская область, на территории свалки бытовых отходов произошел пожар, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС Днепропетровской области.
“4 июля в 11:10 ... поступило сообщение о пожаре на территории свалки бытовых отходов, который находится на улице Объездной в городе Желтые Воды”, — говорится в сообщении.
Прибыв на место, спасатели установили, что на открытой территории горит мусор на площади 150 кв.м.
Пожар локализован в 12:44 и ликвидирован в 14:10.
К тушению пожара привлечены 8 человек и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, возле пункта пропуска на границе с Венгрией произошел пожар.