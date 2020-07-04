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У Дніпропетровській області загорілось звалище побутових відходів

У Дніпропетровській області загорілось звалище побутових відходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. У місті Жовті Води, Дніпропетровська область, на території звалища побутових відходів сталась пожежа, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС Дніпропетровської області.

"4 липня об 11:10 ... надійшло повідомлення про пожежу на території звалища побутових відходів, що знаходиться на вулиці Об’їзній у місті Жовті Води", - йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на відкритій території горить сміття на площі 150 кв.м.

Пожежу локалізовано о 12:44 та ліквідовано о 14-10.

До гасіння займання залучено 8 осіб та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, біля пункту пропуску на кордоні з Угорщиною сталася пожежа.

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