У Дніпропетровській області загорілось звалище побутових відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У місті Жовті Води, Дніпропетровська область, на території звалища побутових відходів сталась пожежа, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС Дніпропетровської області.
"4 липня об 11:10 ... надійшло повідомлення про пожежу на території звалища побутових відходів, що знаходиться на вулиці Об’їзній у місті Жовті Води", - йдеться у повідомленні.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на відкритій території горить сміття на площі 150 кв.м.
Пожежу локалізовано о 12:44 та ліквідовано о 14-10.
До гасіння займання залучено 8 осіб та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, біля пункту пропуску на кордоні з Угорщиною сталася пожежа.