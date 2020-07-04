У Дніпропетровській області загорілось звалище побутових відходів

"4 липня об 11:10 ... надійшло повідомлення про пожежу на території звалища побутових відходів, що знаходиться на вулиці Об’їзній у місті Жовті Води", - йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на відкритій території горить сміття на площі 150 кв.м.

Пожежу локалізовано о 12:44 та ліквідовано о 14-10.

До гасіння займання залучено 8 осіб та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, біля пункту пропуску на кордоні з Угорщиною сталася пожежа.