В Днепропетровской области предупреждают о ракетных обстрелах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Глава Днепровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram предупредил о ракетных обстрелах в области, передает УНН.
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“Сохраняем спокойствие. Есть угроза ракетного удара, силы ПВО контролируют небо”, — говорится в сообщении.
Глава ДОР призвал граждан воздержаться от распространения в пабликах недостоверной информации.
Напомним
Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о звуках взрывов в городе.