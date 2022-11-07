У Дніпропетровській області попереджають про ракетний обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram попередив про ракетний обстріл в області, передає УНН.
Цитата
“Зберігаємо спокій. Є загроза ракетного удару, сили ППО контролюють небо”, — йдеться у повідомленні.
Голова ДОР закликав громадян утриматися від поширення у пабліках недостовірної інформації.
Нагадаємо
Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив про звуки вибухів у місті.