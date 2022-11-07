У Кременчуці повідомляють про звуки вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міський голова Кременчука Віталій Малецький у своєму Telegram повідомив про звуки вибухів у місті, передає УНН.
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“В районі Кременчука було чути звуки, схожі на вибухи. Перебувайте в укриттях. Зберігайте спокій”, — йдеться у повідомленні.
У Полтавській області оголошено повітряну тривогу о 22:36.
Додамо
Сирени лунають у шести областях: Полтавській, Луганській, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській та Запорізькій.